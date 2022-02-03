Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında önemli adımlar atılmaya devam ediyor. 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantının ardından ikinci görüşmeye dair detaylar da belli oldu. İki ülkenin özel temsilcileri arasında gerçekleşecek ikinci görüşmenin, 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yerine verildi.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.

Türkiye-Ermenistan arasındaki doğrudan uçuşlar başladı Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kapsamında iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar yeniden başladı.

Ermenistan ve İsrail’le ilişkilerde yeni dönem Ermenistan’la uçak seferleri başlatılacak, sınır illeri turistik merkez hâline gelecek. İsrail’le ise 13 yıl sonra iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi, karşılıklı büyükelçi tayinleri de gündemde...

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan mesajı: Hedef tam normalleşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı, Bakan Çavuşoğlu, "NATO-Rusya / ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. Cenevre'de Lavrov ile Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor. Ciddi temennimiz, bizler de temasları sürdüreceğiz, gerginliğin azaltılması" dedi.