Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ | KIEV

Ukrayna-Rusya krizine çözüm aramak için Kiev’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmî törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayına geçti. Törenin ardından baş başa görüşen iki lider, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına başkanlık etti.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânlarını ele aldıklarını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

Ukrayna’nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hâkim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihî bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy huzurunda "İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" dahil, 8 anlaşmaya imza atıldı.

FRONTEX İŞE YARAMAZ!

Erdoğan, Ukrayna’ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında ise Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı insanlık dışı uygulamalarına sert çıktı. Erdoğan şunları kaydetti: Yunanistan’ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botları şişlenerek ölüme mahkûm edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu konuyla ilgili bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz, sadece Yunanistan’a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de işte 19 insanı donmak suretiyle ölümlerine seyirci kaldılar. Bizler de bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözü önünde sürdüreceğiz, çünkü insanlığın ölümüne seyirci olanlara karşı bizim de tam aksine bir vazifemizdir.

BİZ DE TANIMAYIZ!

Erdoğan “Dün Avrupa Konseyinde, Osman Kavala dosyasıyla ilgili oylama gerçekleştirildi. Dosyanın AİHM’e intikal süreci resmen başlatıldı. AİHM’den ihlal kararı gelirse Türkiye’ye yönelik yaptırım söz konusu olacak, süreci nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna da şu cevabı verdi: Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum; bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.

ZELENSKİY’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ülkemizin toprak bütünlüğüne, egemenliğimize ve Kırım konusuna aktif destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim” dedi. Zelenskiy ayrıca, “Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kimin olduğunu, kimin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da, Rusya’nın kabul etmesi hâlinde barış görüşmelerinin Türkiye’de yapılabileceğini duyurdu. Reznikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ara bulucu olarak rol oynama teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Ukrayna, barış görüşmelerini İstanbul’a veya Türkiye’de başka şehre taşımaktan memnuniyet duyar” dedi.

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