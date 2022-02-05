Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ | KIEV İSTANBUL

Ziyarette Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğin bir kez daha vurgulandığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenskiy’e özellikle belirttik. Kendileri de ‘Bu tür bir adımda, üzerime ne düşüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim’ dedi. İkili sorunların Avrupa Atlantik Güvenlik Müzakerelerinin bir unsuru hâline dönüştürülmesi, her iki kulvarın da tıkanmasına yol açıyor. Hâlbuki iki boyut, birbirinden ayrı olarak değerlendirilirse çözüm şansı daha da artacaktır.

AVRUPA’DA LİDER KALMADI

> Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde, uluslararası basının bir kısmının, aynı zamanda ABD ve İngiltere’nin başını çektiği devletlerin gerilimin tırmanması ya da tansiyonun yükseltilmesi yönündeki açıklamalarını, yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu süreç içerisinde dikkat edilirse Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece âdeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin’le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Zira Zelenskiy ile olan görüşmede, zaten bu konularla ilgili bir mutabakatımız olduğunu gördüm. Çünkü şu anda Avrupa’da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var. Bundan önce bakıyorsunuz bir Merkel icabında çıkıyordu, hakikaten çözüm için elinde anahtar bulundurabiliyordu. Ama bunun dışında şu anda böyle bir lider de kalmadı. ABD ile ilgili duruma da baktığımızda, Biden da şu an itibarıyla bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi. Temennimiz odur ki Sayın Putin’le yapacağımız görüşmeden sonra eğer ara bulucu bir sıfat bize yüklenirse, bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız. Görüşmeleri alt düzeylere indirmeden inşallah üst düzeyde gerçekleştirebilirsek, buradan alacağımız neticenin bölgede yeni bir oluşuma fırsat vereceğine inanıyorum. Zelenskiy ile olan görüşmede bende bu umut doğdu. İnşallah sonu da hayır olur.

VATANDAŞI ZORA SOKMAYIZ

> Elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranını değiştirdiniz. Doğalgazda da benzer bir düzenleme olabilir mi?

Biz doğalgazda ve elektrikte Avrupa ile mukayese edilmeyecek derecede bir sübvanse yaptık. Şu an Avrupa’nın en ucuz doğalgazı bizde. Doğalgazın 4’te 3’ü hâlâ sübvanse ediliyor. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız.

DOĞALGAZDA BİR SIKINTIMIZ YOK

> ABD EastMed projesinden desteğini çekti. Geriye İsrail gazı için tek yol da Türkiye kalıyor gibi gözüküyor?

Bana göre ABD beklediğini bulamadığı için ve bu işi mali noktada ekonomik bulmadığı için, buradan çekilmek durumunda kaldı. Yoksa ekonomik neticeyi bulmuş olsa ABD buradan çekilmezdi. Son dönemlerde bazıları diyor ki “doğalgaz artık sıfırı tüketiyor, doğalgazda durum şöyle kötü, böyle kötü.” Doğalgazın sıfırlanması, sıfırı tüketmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İran’da bir arıza sebebiyle ufak bir sıkıntı oldu. Bizim bir defa Tuz Gölü’nün altında doğalgaz depolama alanlarımız var. Silivri’de yine aynı şekilde doğalgaz depolama alanlarımız var. Bir de bunun yanında Azerbaycan’dan geliş devam ediyor. Bunun yanında yine aynı şekilde Rusya’dan doğalgazımız geliyor. Durum böyleyken kalkıp da vatandaşı, milleti bu konuda heyecanlandırmanın bir anlamı yok. Bu arada ben İran Cumhurbaşkanı ile görüşmemi yaptım “Bize 10-15 gün müsaade ederseniz, biz bu işi toparlarız” dedi. Gerçekten de 15 gün içerisinde normal akışa geçti. Şu anda biz mesela Irak olayını da gündemimize aldık. O da olursa zaten daha da farklı olacak. Ama bizim şu anda Türkiye olarak doğalgazda herhangi bir sıkıntımız yok. Türkiye’nin böyle bir sıkıntısı yokken bunu varmış gibi göstermek, milletimizi bu kış mevsimi içerisinde psikolojik olarak olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramaz.

BARZANİLER PKK’YA KARŞILAR

> Irak Kürt bölgesel yönetimi sınır ötesi operasyonlara destek verirken HDP kınama mesajı yayınlıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu anda özellikle Irak’ta ve Irak’ın kuzeyinde Barzanilerin duruşu Türkiye ile dayanışma içerisinde yürütüyorlar. PKK terör örgütüne karşı da farklı bir duruşları var ve bu farklı duruşlarını da her geçen gün ispat ediyorlar. Anlaşılan o ki cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Irak’ta yeni bir süreç başlayacaktır.

Kış Kartalı operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı. Telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine “herkes kendi başının çaresine baksın” diye talimat geçiyorlar. Ama kaçacak delik bulamayacaklar.

NE DEMİŞ ÖNEMLİ DEĞİL, NİHAYETİNDE ÇOCUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde küçük bir çocuğun sahnede söylediklerine dair eleştiriler konusunda “Trabzon’da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur” ifadelerini kullandı.

> Büyükelçilerin muhalefetle bu kadar sık görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben bunları hiç önemsemiyorum. Yani büyükelçiler gelmiş, belediye başkanıyla görüşmüş, belediye başkanıyla gitmiş balıkçıda balık yemiş, o onun seviyesinin ne olduğunu gösterir.

Erdoğan'dan anlamlı teklif: Liderler zirvesine ev sahipliği yaparız Ukrayna’da Zelenskiy ile görüşen Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili “Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü.