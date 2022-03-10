Türkiye Gazetesi

Bugün tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirecek. 3'lü zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

ANTALYA'YA GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek olan Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Türkiye'ye geldi.

LAVROV'DA ANTALYA'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuleba arasındaki görüşme Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşecek.

İLK KARE GELDİ

Rusya ve Ukraynalı bakanlar, Türkiye'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. Toplantı saat 11.00'de başlayacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3'lü zirveden önce Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla bir araya geldi.

ABD'den korkutan 'Rusya' uyarısı: Kimyasal silah kullanabilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Enerji savaşları: Batı, Rusya'ya karşı bütün kozlarını oynuyor ABD, Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklama kararı alırken, İngiltere yıl sonuna kadar ithalatı sonlandıracaklarını açıkladı. Enerji devleri bir bir Rusya'dan çekilirken, Almanya yaptırımlarda acele edilmesine tepkili. Çin ise Rus hisseleri için harekete geçti.

BM'den Rusya'ya çağrı: Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir çocuk ve doğum hastanesini hava saldırısıyla vurması üzerine tepki gösteren Birleşmiş Milletler, hastanelerin hiçbir şekilde hedef olmaması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.