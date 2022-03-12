Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANTALYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başladı. Bu yıl “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” temalı ADF’nin açılışına 17 devlet ve hükûmet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı. 200’ü yabancı 585 gazetecinin takip ettiği ADF’de, üç gün boyunca dünya gündeminin sıcak başlıkları vizyoner bir bakış açısıyla ele alınacak.

Küresel ve tematik oturumların düzenleneceği forumun resmî açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımcılara hitabıyla başladı.

Konuşmasına “Tarih, ibret almayanlar ve kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrür eder” sözleriyle başlayan Erdoğan, Ukrayna meselesinin de bu hakikatin en son örneği olduğunu vurguladı. Katılımcılara Kırım’ın ilhakını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: Kırım’la ilgili net tutumumuzu 2014 yılından bu yana her vesileyle ifade ettim. Eğer 2014’te Kırım’ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi, güzel de adalet bu yerkürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümündeyse geçersiz mi? İşte ne yazık ki bu haksızlığın giderilmesi hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, gereken desteği vermedi.

Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi hâlinde diplomasiyle çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz.

KÜLTÜR FAŞİZMİ

Gelinen aşamada yangına körükle gitmenin kimseye faydası olmayacaktır. Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken bu mücadeleye zarar verecek, leke sürecek adımlardan mutlaka imtina edilmelidir. Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez. İsim vereceğim, bakıyorsunuz Almanya’da bir orkestra şefi, Putin’in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Öbür tarafta Dostoyevski’nin eserleri, ülkede yasaklanıyor. Bunu bir zamanlar Irak’ta Hülagü’nün yakıp yıktığı kütüphaneler var ya aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagüler istemiyoruz.

MONTRÖ’YÜ UYGULUYORUZ

25-30’a yakın liderle görüşmelerim oldu ve devam ediyor. Bugün ve yarınki temaslarımızda da çözüm tekliflerimizi muhataplarımızla paylaşacağız. Bölgemizde sulhun, sükûnun hâkim kılınması için Montrö Sözleşmesinin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

BM üyesi 193 ülkenin geleceğini Güvenlik Konseyi daimî üyesi beş ülkenin insafına bırakan bu sistemin adaletsiz olduğu sizlerin de malumudur. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimî üye olunca, Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. Yeni bir diplomasi anlayışını geliştirmemiz şarttır. Savaşların olduğu değil barışın egemen olduğu bir dünya için sizleri selamlıyorum.

YouTube'dan Rusya'ya bir yaptırım daha ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'dan Rusya'ya bir yaptırım daha geldi. Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimi engelleyecekler.

BM: Rusya sivilleri misket bombasıyla vurdu Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine misket bombası atarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Rusya'dan bu iddialara dair henüz bir açıklama elmedi.