Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

İlk defa yüz yüze görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ve bu süreçte yürütülen diplomatik görüşmeler olacak. Görüşmede, Antalya’da geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için atılabilecek yeni adımlar da değerlendirilecek. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın Türkiye’de gerçekleşmesinin Antalya Diplomasi Forumu’nun amacına ulaşmaya başladığını gösterdiğini söylemişti.

ENERJİ KONUSU DA MASADA

Görüşmede, küresel salgın ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariği konusunda gündeme gelebilecek muhtemel sıkıntıların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da bulunan terör örgütü FETÖ mensuplarının iadesi konusunda daha önce Angela Merkel’e sunduğu dosya ile ilgili Scholz’la da görüşeceği belirtiliyor.

BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım’a ses çıkarsaydınız bu işgal olmazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler’i eleştirdi. Erdoğan “Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimî üye olunca BM Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir”dedi.