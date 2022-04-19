Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında, kurmaylarının ve akademisyenlerin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, hazırlanan sekiz seçenekli çalışmayı 6’lı masaya sunacaklarını söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında muhalefetin yeni stratejisini değerlendirdi.

Bahçeli, "HDP'nin bir eş başkanı tarafından yapılan itiraf, yedi partinin birlikte hareketini, emel ve hedef birlikteliğini netleştirmiştir. PKK, zillet ittifakının demiridir. FETÖ, zillet ittifakının çimentosudur. İç ve dış işgal cephesi zillet ittifakının kemer taşıdır" dedi.

"DEĞİL 8 SEÇENEK, 18'DE OLSA, 28'DE OLSA..."

"6 artı 1 formatında kurulan, 24 Nisan'da yeni bir toplantıya sahne olacak şaibeli masa çatlamıştır, çıkar kavgaları, koltuk ve liste savaşları şimdiden zillet partilerini rehin almıştır" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu da farklı senaryoları içeren 8 seçenekli bir ittifak çalışması yaptırdığını açıklamış. Değil 8 seçenek, 18'de olsa, 28'de olsa, bunlar toplanıp fal da açsalar, altın günleri de yapsalar, medyumlara müracaat edip hal çaresi de arasalar nafiledir. Çuvallamaları, duvara toslayıp dağılmaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İTTİFAKIMIZ ÇIKARA DAYALI DEĞİL"

"İki farklı noktayı bir doğru birleştirir, zillet partilerini de menfaate dayalı çarpık beklentiler buluşturur" diyen MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zillet ittifakı köşeye sıkıştı, her birisi kendi derdine düştü. Aslına bakarsınız, karşımızda efradını cami ağyarını mani bir ittifak da yoktur. Gerçekten de yedi partinin yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır. Cumhur İttifakı'nın farkı da buradadır. Bizim ittifakımız çıkara veya pazarlığa dayalı bir ittifak değil, vatan ve millet sevgisiyle mücehhez sağlam ve sarsılmaz bir ittifak başarısıdır"

MUHALEFETE 3 ADAY ÖNERİSİ

Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için öneride bulunan Bahçeli, "Zillet ittifakına sesleniyorum; kimi çıkarırsanız çıkarın, ister İnan Kıraç'ı, ister terörist Demirtaş'ı, isterse de Osman Kavala'yı aday olarak gösterin, mahut ve mutlak son değişmeyecek, Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, tarihi yürüyüşünü kesemeyeceksiniz" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den 'sığınmacı' çıkışı: Asayişi kim bozuyorsa sınır dışı edilmeli MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde göçmenlerle ilgili tartışmalara neden olan görüntülere ilişkin, "Asayişi bozan gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edilmeli" dedi. Bahçeli, "Bayram günü ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine de hiç gerek yoktur" ifadelerini kullandı.