Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda elektriğe gelen zamlar sonrası protesto amaçlı olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

"EYLEMİM KARANLIKTA KALAN AİLELERE SES OLMAK İÇİN"

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "Eşimden az önce haber geldi, elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM EVDEN SİZİN EVE ELEKTRİK ÇEKELİM"

Bir televizyon programına açıklamalarda bulunan ve akşam karanlıkta yaşadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, komşularının çeşitli yiyecekler göndererek güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade etti. Bazı komşularının destek olmak için ışıklarını söndürdüklerini belirten Kılıçdaroğlu, eşinin onları arayıp ışıklarını açmalarını, bunun bireysel bir eylem olduğunu söylediğini aktardı.

Bir komşusunun ise "Bizim evden sizin eve elektrik çekelim" önerisi getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunu da kabul etmediklerini söyledi.

"ZİLLETTİR, REZALETTİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, 1000 lira civarındaki fatura borcunu ödemediği için elektriği kesilen ve evinde karanlıkta oturmak zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, "Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" dedi.

Bahçeli, "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kestiler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından elektriğinin kesildiğini açıkladı.

CHP liderine AK Parti'den elektrik faturası tepkisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektriğinin kesildiğini duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tespki gösterdi. Dağ "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor" dedi.