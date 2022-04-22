Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede ana gündem maddesi, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar oldu.

"İNSANİ KORİDOR GİRİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci’nin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

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