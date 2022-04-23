Türkiye Gazetesi

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Millet İttifakı cephesinde yeni seçim kanuna göre en fazla milletvekilli elde edilecek farklı senaryolar üzerinde çalışma yapılıyor. Yapılan simülasyonlarda ittifak içindeki küçük partiler milletvekili çıkarmak için tamamen CHP ve İyi Parti’ye muhtaç hâle geldi. Bu partilerin Meclis’e girebilmesi için CHP ve İYİ Parti’nin listelerinden aday gösterme dışındaki seçeneklerden istedikleri sonucu alamayacakları tespiti yapılıyor. DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisinin ayrı bir liste ile milletvekili seçimine girmeleri formülü hayata geçse bile, milletvekili çıkarma ihtimali yok denecek kadar az görünüyor. Kamuoyu yoklamalarında, bu dört partinin toplam oyu yüzde 5’i bile geçmiyor. Millet İttifakı bileşenlerin üzerinde durduğu bir başka seçenek ise, 81 il için ayrı plan yapılması. Bu senaryoya göre her ilde hangi parti ön plana çıkıyorsa, buna göre o partinin adayına listelerde yer verilmesi. Ancak bu defa da parti teşkilatlarında başka krizlerin ortaya çıkmasından endişe duyuluyor. Altı parti liderinin yarın yapacakları toplantıda bütün bu senaryoların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Karamollaoğlu 'Şartlar değişti' diyerek duyurdu! Altılı masa dağılıyor mu? 2023 seçimleri için çalışmalar hız kazanırken, kulislerde ise üçüncü ittifak söylentileri başladı. Dün katıldığı bir televizyon programında konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'da konuya ilişkin açıklama yaparken, "İlk kez söylüyorum" diyerek dikkat çeken mesajlar verdi.

Millet İttifakı’nda yuvarlak masa toplantısı tehlikede Ahmet Davutoğlu’nun ittifaka dâhil olmak konusunda hâlen ikna olmadığı, liderlerin bir araya gelmesi sürecinin bu yüzden geciktiği konuşuluyor.