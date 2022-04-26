Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi, 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Bu süreçte attığı resmi adımlar ile en çok dikkat çeken ülke Türkiye olurken, iki ülke arasındaki barışın inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

İki gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

LİDERLER ZİRVESİ TEKLİFİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

Putin buna çok öfkelenecek! Rusya'nın sakladığı bilgiler bir bir ifşa oldu Harkov ve Sumi'nin tam karşısındaki mezarlıkta Ukrayna'nın vurduğu Rus tanklarının sıraya dizilmiş görüntüleri yayıldı. Bu gelişmenin akabinde Kremlin'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Readovka, Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 13 bin 141 olduğunu yazdı. Fakat bu haberi çok geçmeden yayından kaldırdı.Söz konusu gelişmlerin