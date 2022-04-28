Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün dinî azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda, dünya barışına yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların bitmesi gerektiğini ve dostluk ortamının hâkim olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Programda, Türkiye-Ermenistan ilişkileri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan’la normalleşme sürecinin devam ettiğini, yakın bir dönemde ticaretin de yapılacağını ve sorunların giderileceğini ifade ettiği belirtildi. Erdoğan’ın "Ermenistan’la görüşüyoruz. İnşallah kapılar açılacak, birlikte dostane ilişkilerimiz devam edecek" dediği öğrenildi.

SAMİMİ BİR ORTAMDI

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Güler yüzlü, samimi bir ortamdaydık. Sayın Cumhurbaşkanı her zamanki gibi samimi davrandı. Cemaatin sorunlarıyla ilgili bir görüşme olmadı, onlar zaten devamlı olarak görüşülüyor. Din adamları da dünya barışı için dua ettikleri söylediler" dedi.

‘ORTAK DUA’ EDELİM

Yine, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da güzel bir ortamın olduğunu, verilen fotoğrafın dünyaya bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek "Bu tablo bir mesajdı. Muhteşem tablonun bütün dünyaya yansımasını isteriz. Dünya barışı için ‘Beraber dua edelim’ dedik. Cumhurbaşkanı da olumlu baktı" ifadelerini kullandı.

Bu konuda da Dünya Barış günü olan 1 Eylül tarihinin öne çıktığı belirtildi.

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