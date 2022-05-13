Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) merkezine gitti. Yetkililerden bilgi almak isteyen Kılıçdaroğlu bu kez de kapıda kaldı. Daha önce randevusu olmadığı halde TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kapılar açılmamıştı. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

SEÇİM GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu merkezin girişinde yaptığı açıklamada, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu öne sürdü, bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekilleri ve İstanbul il teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

CHP'lilerin SADAT'a gidişinde gazetecilere haber verilmedi.

SADAT NEDİR?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir.

Şirket, 28 Şubat 2012 tarihinde Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuş olup uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunmaktadır.

Şirketin merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır

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