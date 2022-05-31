Türkiye Gazetesi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Nazlıaka, kasım ayında bir genel seçim beklediklerini söyledi. "Erken seçim olsun ya da olmasın, biz Cumhuriyet Halk Partililer yarın seçim olacakmış kararlılığıyla, disipliniyle ve çalışkanlığıyla sahalardayız" diyen Nazlıaka "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın mimarıdır. Aynı zamanda 'Adalet Yürüyüşü' ile başlayan, daha sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili transfer ederek seçimlere katılması noktasında demokratik süreci ören, arkasından 31 Mart seçimlerinde ülkemizin çeşitli illerine, ilçelerine baharın gelmesini sağlayan, CHP bayrağı dikilmesi konusunda önemli birtakım kararları alan partimizin lideridir. Dolayısıyla benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı ki bu aynı zamanda ülkemizin 13. cumhurbaşkanı olacak kişidir; hiç şüphesiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının sadece CHP'nin değil, 6'lı masanın vereceği kararla belirleneceğini aktaran Aylin Nazlıaka "Şu anda kurumsal olarak bunu söylemek için erken çünkü o zaman diğer 5 partinin de iradesini yok saymış konumda oluruz. Ama tekrar söylüyorum. Bizim gönlümüzden geçen aday ki o kişi cumhurbaşkanımız olacak kişidir; bunu çok net görüyoruz. Bütün anketler de bunu artık doğrular nitelikte. O kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" şeklinde konuştu.

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