Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla 'kişilik haklarını ihlal ettiği' iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.