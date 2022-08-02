Türkiye Gazetesi

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan, Balkanlarda Sırbistan-Kosova gerginliği ile tırmanan ve son olarak Çin-ABD arasındaki anlaşmazlığı derinleştiren Tayvan Boğazı krizleriyle endişelendiren bir dönemece girdi. Bu süreçte uyguladığı dengeli politika ve özellikle tahıl krizi sürecinde üstlendiği rol ile başarılı politik stratejilerle göz dolduran Türkiye, küresel güç olma yolunda önemli adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin sınır komşusu ve sık sık saldırgan politikası ile karşı karşıya geldiği Yunanistan'da ise hazımsızlık bitmiyor. Türkiye sismik ve sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı dün denize açılması Yunanistan tarafında rahatsızlıkla karşılandı. Peki dünya nereye gidiyor? Yunanistan, Abdülhamid Han’dan neden rahatsız? Emekli Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı çarpıcı tespitlerde bulundu.

TÜRKİYE KÜRESEL ETKİLER DOĞURAN BÖLGESEL BİR GÜÇ OLDU

Tahıl krizinin küresel bir sorun olduğunu kaydeden Cihat Yaycı, 25 milyon ton tahılın dünya pazarına gönderilmemesinin dünyada gıda kıtlığına ve küresel enflasyona ciddi bir etkisi olabileceğini söyledi. “Dünya tahıl sevkiyatıyla rahatladı” diyen Yaycı, Türkiye’nin önemine ilişkin şunları söyledi: “Türkiye, Rusya ile Ukrayna’yı bir masaya oturtabilen tek devlet. Bu diplomasiyi yürüten Dışişleri Bakanlığını kutlamak gerekiyor. Bu bizim küresel etkiler doğuran bir bölgesel güç olduğumuzun bir göstergesi. Dünya barış, istikrara ve güvenliğine büyük katkı veren bir devlet olduğumuzun kanıtıdır. Ortadoğu rahatlamış bir vaziyette.”

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ: TÜRK GEMİLERİNE KKTC BAYRAĞI ÇEKİLSİN!

Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasından Yunanistan’ın rahatsız olmasını değerlendiren Yaycı, şunları söyledi:

“Yunanistan genişlemeci ve yayılmacı bir devlet. 6 kez savaşmadan toprak aldı. Denizin altı da topraktır. Türkiye’nin hakkını hukukunu savunması Yunanistan’ın işine gelmiyor. Türkiye’nin 22 Aralık 2020’den beri sismik ve sondaj gemilerini dışarı çıkartmaması yanlıştı. Yunanlılar bundan hoşnut oldu. Ama Yunanlılar ilelebet Türk gemileri dışarı çıkmasın istiyor, sorun bu. Yunanistan sürekli Türkiye’ye yaptırım yapılsın istiyor. Abdülhamid Han gemisi Kıbrıs açıklarına geldi. Geminin Sevilla haritasının dışında Libya anlaşmasına yakın bir yerde görevlendirmesi gerekiyor. KKTC açıklarında olması önemli bir şey. KKTC bayrağı çekelim, Türkiye’nin eli rahatlar. Bu ya şahını ya da vezirini alırım demek oluyor.”

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Sırbistan-Kosova arasındaki gerilimi değerlendiren Yaycı, Sırbistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanımadığına dikkat çekti.

Kosova’nın bir devlet olduğunun altını çizen Yaycı, “Buraya etnik bir bomba bırakıldı. Sınırdaki Sırplar, Sırp kimliği ve plakası taşıyor. Kosova, herkesin Kosova kimliği taşımasını istiyor. Bu Kosova’nın egemenlik hakkıdır” dedi.

Yaycı, Kosova’nın bu kararı almasının zamanlamasına dikkat çekerek “Kosova lideri ABD’ye gittikten sonra bu kararı aldı. Rusya-Ukrayna savaşı varken, Kırım'ın ilhakı sorunu varken Kosova, Bosna Hersek karıştırılmak isteniyor. Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti yakında Sırbistan’a katılma kararı alabilir. Balkanlarda bir danışıklı dövüş gözüküyor. Rusya’nın bir eyaleti olarak Sırbistan genişleyebilir hatta Bosna Hersek üzerinden denize açılabilir. Türkiye açısından önemli, Türk soylu insanlar var. Bosna Hersek’in ve Kosova’nın gözü bizde. Bunlar eski Osmanlı toprakları.” ifadelerini kullandı.

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