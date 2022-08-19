Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına dair süren belirsizliğe değinen Destici, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum" dedi.

"SON YEMEKTEN SONRA İŞLERİN DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

BBP lideri Destici, 6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü söyledi. "Son yemek yenmedi daha. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum" diyen Destici, "Yani artık 6’lı masanın 6’lı mı devam edeceğini, 3’lü mü devam edeceğini, 5’li mi devam edeceğini, bunların hepsini son yemekten sonra hep birlikte görürüz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Daha doğrusu masa 7’li de, hep 6’lı diye gizlendi, üzeri örtüldü" diyen Destici, "Kesin masa 7’lidir. Ama işte artık masaya 7’li mi devam ederler 5’li mi devam ederler 4’lü mü devam ederler, bunu o son yemekten sonra daha net görürüz diye düşünüyorum. O masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç" değerlendirmesinde bulundu.

"ADAYLIK KEMAL BEY'İN HAKKIDIR"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince, ben Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal Bey'in sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o 7’li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır hem de hem o ittifakın oluşması için çok büyük gayret göstermiş, özveride bulunmuştur. Hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş, bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal Bey'in çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal Bey'in adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa, bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal Bey'in hakkıdır diye düşünüyorum."

BBP Genel Başkanı Destici seçim anketlerini yorumladı: Kararsızlar döndü, oylar arttı 2023 seçimleri nedeniyle siyasi kulisler hareketlendi. Üst üste yayımlanan anket sonuçlarını değerlendiren BBP lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir dönem oy kaybı yaşadığını ancak kararsız seçmenlerin yeniden AK Parti'ye geri döndüğünü ve bunun oy oranlarına yansıdığını ifade etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline de değinen Destici, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ancak 6'lı masadaki 4 partinin henüz 'evet' demediğini, bu partilerin kendi adaylarını da çıkarabileceklerini belirtti.

Asgari ücrette ara zam için oran, düşük maaş alan emekliler için müjde verdi! BBP lideri Destici'den önemli açıklamalar Asgari ücrete yapılacak zam konusuna değinen BBP lideri Destici, oranın en az yüzde 23 olması gerektiğini belirtti. Düşük emekli maaşlarında iyileştirme olacağının müjdesini de veren Destici, EYT'liler için tarih verdi. "Ben de yaşadığım için o ruh halini biliyorum" diyen BBP lideri, Ocak ayını işaret etti.