Türkiye Gazetesi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.

TOPLANTI FİNLANDİYA'DA YAPILACAK

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

NATO’dan Kosova-Sırbistan uyarısı: “İstikrar bozulursa, müdahaleye hazırız” NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahaleye hazır” dedi.

İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan "üçlü muhtıranın" şartlarına uyacaklarını söyledi.

Slovenya'dan Türkiye açıklaması: Şükürler olsun ki NATO üyesi AB-Türkiye ilişkilerinin iyi düzeyde olmasını desteklediğinin altını çizen Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, "Türkiye çok önemli. Jeopolitik olarak da çok önemli. Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi" dedi.

Biden imzaları attı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onay ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreni ile Finlandiya ve İsveç’in NATO'ya katılımına onay veren belgeleri imzaladı.