Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayıma geçilmişken Türkiye gündemini değerlendiren ve adaylık hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Adaylık için benim üzerimde uzlaşılırsa ben hazırım" dedi.

"ORTAK VE AYRI MİTİNG YAPABİLİRİZ"

Altılı masaya dair değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "6'lı masada onlara göre çatlak var. 6 ayrı parti ve lideriz. Demokrasi, hak, özgürlük ve adalet istiyoruz. Bizde herkes düşüncesini söyler, makul bir noktada anlaşırız. 6'lı lider ortak ve ayrı bir miting yapabiliriz" dedi.

'HDP'YE BAKANLIK' İDDİASI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in konuk olduğu bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yaptığı "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına dair görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması" değerlendirmesinde bulundu.

"Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız" diyen CHP lideri, "Dolayısıyla şu veya bu, herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları. Madem devlette saydamlığı savunuyoruz kendi aramızda da saydam olmalıyız. Elbette oturup konuşacağız, gerekirse tartışacağız" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ancak Millet İttifakı'nın adayı henüz açıklanmadı. Kulislerde Kılıçdaroğlu kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da adı konuşuluyor. Altılı masanın adayı kim olacak merak edilirken, Kılıçdaroğlu konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

"Kendilerinden son derece mutluyum. Mansur bey de, Ekrem bey de, diğer belediye başkanlarımız da hepsi de başarılı. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor. 6 lider bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı adayından çok seçimden sonraki takvim daha önemli. 6 lidere de topluma da taahhütte bulunması lazım adayın. Yaptığımız işi tarih kitapları yazacaktır. 6 liderin aldığı kararları siyaset tarihi yazacaktır. Çok önemli bir noktadır."

"UZLAŞILIRSA BEN HAZIRIM"

"Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkartmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Adaylık için benim üzerimde uzlaşılırsa ben hazırım. Herkes hazırdır niye hazır olmayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKAD Başkanı Sarı: Kılıçdaroğlu KHK’lıları mağdur göstermeye çalışıyor TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı, Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara iade sözü için “15 Temmuz mücadelesine gölge düşürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Öyle bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki göstererek "Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak" şeklinde konuştu.