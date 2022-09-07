Türkiye Gazetesi

Türkiye, önümüzdeki sene planan seçime doğru gidiyor. AK Parti, seçim çalışmalarına hız vererek, izleyeceği yol haritasını belirledi. Bu doğrultuda sahaya inen AK Parti teşkilatları, her bölgede kapı kapı dolaşarak sorunları dinliyor, tüm bu çalışmalar ise il başkanları tarafından haftalık olarak raporlanıyor. Ayrıca mitinglere katılım oranlarını mercek altına alınıyor.

AK PARTİ'DE SEÇİMLER İÇİN START VERİLDİ

AK Parti Teşkilatları, 2023 seçimleri için çalışmalarına start verdi. Çalışmalar çerçevesinde il başkanları haftalık çalışmalarını raporluyor, belediyeler vatandaşın ihtiyaçlarını not alıyor. Teşkilatlar ise her bölgede kapı kapı dolaşarak sorunları dinliyor.

AK Parti, 2023 seçimi yaklaşırken çalışma temposunu her geçen gün biraz daha yükseltiyor. Teşkilatın çalışmalarına ise mitinglere katılım oranları ve anketler yön veriyor. Vatandaşa sahada birebir ulaşılarak hazırlanan anketlerdeki son durum seçime kadar masada olacak, anketlere göre oy oranının düştüğü bölgeler varsa, çalışmalar bir kat daha yoğunlaştırılacak. Mitinglere katılımlar ise bir önceki seçimlerdeki katılım oranlarıyla kıyaslanıyor. Tüm bu veriler ışığında bir yol haritası oluşturan AK Parti'nin çalışmalarına, yerel yönetimler de destek veriyor. Teşkilatlar, anket çalışmaları çerçevesinde kararsızlara ulaşıp sorunlarını çözmek için de bir çalışma başlattı. Sahadaki seçim çalışmalarında hem çözüm önerileri hem de beklentiler listelenecek.

EKONOMİDEKİ ADIMLAR ANKETLERE OLUMLU YANSIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatları açıklanan çay, fındık, ve üzümün seçmenleri olumlu etkilediği ve anket sonuçlarına bu durumun pozitif yönde yansıdığı öğrenildi. AK Parti'den ayrılıp özellikle CHP'ye ya da İYİ Parti'ye geçen seçmen olmadığını ifade eden AK Parti kaynakları, kararsız kalan seçmenlerin sorunlarının çözülürse yeniden AK Parti'ye döneceğini ifade ederken, özelikle asgari ücrete yapılan zammın anketlere kısa sürede olumlu yansıdığı da öğrenildi.

AK Partili Hamza Dağ'dan ENAG tepkisi: TÜİK itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşuma ve açıkladıkları verilere tepki göstererek, TÜİK'in çalışmalarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Dağ, "Bu gibi paravan kuruluşları kurup bu kuruluşlar üzerinden milletimizi manipüle etmeyi adet haline getiren yalancı CHP ve medyasına karşı olan hakikat mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama: 11 büyükşehrimiz hızla çöküyor CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri Tekirdağ'da bir araya geldi. Grup adına konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel, yaklaşık 100 yıl önce kurulan CHP'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si"ne dönüştüğünü belirterek, "Milletimizi Kılıçdaroğlu CHP'sinin algı, yalan ve beceriksizliğine mahkum etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, milletimiz müsterih olsun" ifadelerini kullandı.