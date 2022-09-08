Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir" açıklaması altılı masada krize sebep olmuştu. Tepkiler üzerine CHP’den peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı televizyon programında Tekin’in sözlerinin hükmü olmadığını ima ederek, "CHP’nin görüşlerini Genel Başkan, parti sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP’de böyle bir görüş yoktur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Tekin’in sözlerine ilişkin, "Sayın Gürsel Tekin’in orada yapmış olduğu açıklamada kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı’nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır" diye konuştu.

Yozgat İYİ Parti İl Başkanı, Gürsel Tekin'in sözleri sonrası 'Aynı masada olamam' diyerek istifa etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri İYİ Parti'de istifa getirdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, 'Bu zihniyetle aynı masada olamam' diyerek partisinden ayrıldı.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışına Gurup başkanvekili Beştaş'tan ilk yorum CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iktidara geçmeleri halinde HDP'ye bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklamalarına, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan ilk yorum geldi.