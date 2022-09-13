Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtilirken, sınırda gerginliğin sürdüğü öğrenildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla yağtığı görüşmede, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" dedi.

MÜZAKERE VE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.

Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." ifadesini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN ASKERLERİ ŞEHİT OLDU

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

"SORUMLU ERİVAN YÖNETİMİ"

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı kaydedildi.

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, provokasyonlara karşılık verilmesi sonucu sınırda çatışma çıktığını ve çok sayıda askerin şehit düştüğünü bildirdi. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü öğrenildi.