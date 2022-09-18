Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'de düzenlenen '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde vatandaşlara seslendi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yürekten inanmayım ki bugünkü toplantımız millet hayatımızda ve milli tarihimizde Türk milletinin 2023 umutlarının müjdesi olarak anılacaktır. Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

Tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Bunu yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar. Öncelikle tavır geliştirmemiz bir irade beyan etmemiz gerekiyor.

Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir, uyanık mıyız bunu gözlüyorlar. Aciz miyiz bunu inceliyorlar, yılgın mıyız bunu irdeliyorlar, tıpkı Ergenekon'da dağları eriten ateş gibi bütün Türkiye'yi sardı. Buğdayımız var demesinler, ambara girince geliyorum demesinler, Kayseri'yi görünce davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mecburdur. Zalimler gelir, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır.

MİLLET İTTİFAKI'NA SERT ELEŞTİRİ

MHP'ye kefen biçiyorlardı, anket şirketleri parayla yemleyip düzenek kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı. 2023'te hem Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hem de 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız.

Zillet İttifakı'ndan hiç bir halt olmaz, olamaz. Bunların itibarları sıfırlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse Zillet İttifakı odur.

6'LI MASAYA ADAY TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu bu evetleri duydukça başını sokacak bir ağaç kovuğu arayacak. Zilletin diğer failleri birbirine daha da düşecek, sığınacak bahane bulamayacak. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır.

'2023 ADAYIMIZ ERDOĞAN'

Bunların itibarları sıfırlanmış, onlar varsın aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

'VAHDETTİN HAİN DEĞİLDİR'

Son günlerde tarihimizi tartışma girişimleri vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde atasına, ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir.

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimize ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan Osmanlı’nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır. Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir."