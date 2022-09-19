Türkiye Gazetesi

Bir masa etrafında toplanan altı muhalefet partisi liderinin oluşturduğu 'altılı masa'nın bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamaması siyasi kulislerde gündem olmaya devam ediyor. Masadan her gün farklı bir ses yükselirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde adaylık için ön plana çıkan isim olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı için baskı yapsa da masanın en güçlü ortağı İYİ Parti bu öneriye karşı çıkıyor.

Bugüne kadar birçok aday gündeme gelse de Kılıçdaroğlu için kesin konuşan ve "Kılıçdaroğlu’nun halkta karşılığı yok" açıklaması yapan İYİ Parti, bu restine rağmen Kılıçdaroğlu aday olursa farklı bir yol izleyecek.

"KILIÇDAROĞLU OLMAZSA MASA DAĞILIR"

Altılı masada ikinci tur görüşmeler 2 Ekim'de başlayacak. 2 Ekim turuna CHP'den yükselen "Kılıçdaroğlu olmazsa masa dağılır" çıkışının neden olduğu gerilimle hazırlanılıyor. İYİ Parti cephesinde ise CHP'ye 'soğuk duş etkisi' yapacak değerlendirmeler dikkat çekiyor. Meral Akşener, muhalefetin geçmeyi öngördüğü güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu masa kurulmadan aylar öncesinde deklare etse de cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin hamleler İYİ Parti'de yakından izleniyor.

MASA DIŞINDAN ADAY ÇIKABİLİR

İYİ Parti bünyesinde Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüsleyebilecek bir aday olup olmadığı kafaları meşgul ediyor. CHP liderine resmi olarak beklediği bir yeşil ışık da şu ana kadar İYİ Parti tarafından henüz yakılmadı. Hatta bir adım öteye taşınan değerlendirmeler dikkat çekiyor.

Genel Merkez'den İYİ Parti'li bir kaynak, uzlaşma sağlanmadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabileceği değerlendirmesinde bulundu. Adayın masa içerisinden veya dışarıdan bir ismin olabileceği belirtilerek bu kişinin seçim sandığını riske atmayacak biri olması gerektiği ifade ediliyor.

Adalet Bakanı Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'kapkaç siyaseti' yapıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'kapkaç siyaseti' yaptığını ifade ederek muhalefet liderinin hükümetteki ‘köstebek bürokratlar’ aracıyla projeleri öğrenerek kendi projesi gibi paylaştığını söyledi.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken 'CHP'yle ittifak' açıklaması: Avantajlı değil 6'lı masada çatlak derinleşirken, İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yeni seçim kanununa dikakt çekerek, "CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil" açıklamasında bulundu.