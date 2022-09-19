Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A﻿BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin, ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir."

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce sorumlu şekilde davranmaya davet eden Oktay, 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

PELOSİ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, '', "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Pelosi'nin skandal sözlerine Azerbaycan'dan sert tepki: Kabul edilemez Azerbaycan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı skandal açıklamalara tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin sözlerini Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbe olarak nitelendirirken, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Pelosi'den Ermenistan ziyaretinde skandal sözler: Provokasyonları görmeyip Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, diplomatik ziyaretler kapsamında Ermenistan’dak temaslarına başladı. Pelosi, Ermenistan ziyaretinde Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tutan belirten Pelosi, “Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.