Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan | ANKARA

Gelecek Partisinin İstanbul Sultanbeyli’de önceki gün düzenlediği mitingde İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin’in “Buradan ilan ediyoruz; cumhurbaşkanı adayımız Genel Başkan’ımız Ahmet Davutoğlu’dur” açıklamasında bulunması, 6’lı masadaki ortak aday krizini gözler önüne seriyor. Şahin’in sözlerinin “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” çıkışı yapan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” açıklamasıyla masaya gözdağı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na verilen bir cevap olduğu iddia ediliyor. İyi Parti’den sonra Gelecek Partisinin de “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz” kanaatinde olduğu kulislerde konuşuluyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “6’lı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var. Altı parti dışında bir yedinci bir isim de olabilir” demesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ortak aday konusunda Abdullah Gül’ü işaret etmesi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ise ortak adayın altılı masadan çıkması gerektiğini söylemesi masadaki belirsizliği gösteriyor. Bu belirsizlik ortamında gözler 2 Ekim’de yapılacak yedinci toplantıya çevrilmiş durumda.

Öte yandan altılı masaya ittifak dışındaki partilerden de tepkiler geliyor. Hedefine Millet İttifakı’nı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Ayda bir toplanıyorlar; çay, kahve, kek yiyip içiyorlar. ‘Ya geçen sizde yediğim kek ne güzel oldu, geçen sizlerin getirdiğiniz meyveler organik mi?’ Birer de küçük altın alıp verseler birbirlerine daha iyi olur” ifadelerini kullanarak altılı masayı eleştirdi.

Altılı masada çatlak büyüyor: İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, Millet İttifakı'nın hala bir aday çıkaramamış olması gündemde. Kulislerde en çok dile getirilen isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, İYİ Parti Genel Merkezi'nden bir yetkili, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşma sağlanmadan adaylığını açıklaması durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabileceğini ifade etti.

'6 benzemez bir araya gelmiş' diyen Fatih Erbakan'dan 'altılı masa' eleştirisi: Toplan, ye iç, fotoğraf çektir, dağıl Altılı masaya dair eleştirilerini sürdüren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "6 tane benzemez bir araya gelmiş" derken, "Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabilmişler mi? Ekonomik krize çare olacak bir reçete ortaya koyabilmişler mi? Hayır, bunların hiçbirisi yok. Toplan, ye iç, fotoğraf çektir, dağıl" ifadelerini kullandı.