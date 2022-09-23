Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen 6 lider, çok sayıda toplantı yapmasına rağmen cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyebilmiş değil. Bu konu ünlü İngiliz yayın kuruluşu Financial Times'ın da gündeminde. 6'lı masayı mercek altına alan FT, "Çay içmek için bile bir araya gelemiyorlar" dedi. Gazete, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını garantiye almak için gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü.

'ÇATLAKLAR OLUŞTU, DAĞILMAMAK İÇİN ÇABALIYOR'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, 6'lı masa hakkında dikkat çekici bir analiz haber yaptı. Laura Pitel imzalı haberde, yerel seçimlerde birlikte hareket eden muhalefet blokunun dağılmaya başladığı iddia edilerek şu çaprıcı ifadelere yer verildi:

"Gelecek yılki seçimlerde büyük umutları olan koalisyonun yüzeyinde çatlaklar oluştu ve dağılmamak için çabalıyor"

Financial Times, "Hem HDP'den hem de İyi Parti'den yetkililer en sonunda ilk turda kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı oylamasına çıkma kararı alırlarsa ikinci turda Erdoğan karşısında kalan adaya destek verebilirler" denildi.

'AKŞENER, 'YAVAŞ'I İSTİYOR ANCAK KILIÇDAROĞLU KARARLI'

Ancak gazeteye konuşan uzmanlar, bu durumun risk oluşturacağına dikkat çekti. Bazı muhalefet partileri arasındaki ilişkilerin çok kırılgan olduğunu öne süren gazete, "Teoride Erdoğan'a karşı birleşmesi gereken parti liderleri birlikte çay bile içmeyi reddediyor" yorumunu yaptı.

Gazete, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında stratejik bir anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti; Akşener'in aday olarak Mansur Yavaş'ı istediğini yazdı.

Haberde, "73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yenme olasılığının birkaç alternatiften daha düşük olduğunu söyleyen anketlere rağmen, kendini öne sürmeye kararlı" denildi.

'KAPALI KAPILAR ARKASINDA DEVA İLE GÖRÜŞÜYOR'

Öte yandan İyi Parti'den yetkililer Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmeler yaptığını da öne sürdü.

İyi Parti'de rahatsızlık veren bir diğer konunun ise HDP ile yakınlaşması olduğu da belirtildi.

İYİ PARTİ'DEN 'BİR YERE KADAR' MESAJI

Haberde tarafların görüşlerine de yer verildi: "CHP'den yetkililer oy oranı yüzde 11 olan HDP'ye sırt çevrilmemesi gerektiğini söylerken İyi Parti'den bir yetkili ise 'Biz neysek oyuz. Biz de bir yere kadar göz yumabiliriz' dedi."

Seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adayını hâlen belirleyemeyen 6’lı masada adaylık yarışı günden güne kızışmaya başladı...

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi: Kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar 6'lı masanın hala cumhurbaşkanı adayını açıklayamamasını eleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bakın bu altılı masa hala cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Bunların o kadar iradesiz insanlar ki 2018’den beri Cumhurbaşkanı adayını niteliklerini konuşuyorlar. Bu yedili masanın etrafında toplanan yedi genel başkanın yönetimine rıza gösterecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar” diye konuştu.

6'lı masada derin çatlak.. Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası 6'lı masada kriz çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP'nin bulunduğu masada olmayacaklarını açıklayarak resti çekti.

Fatih Erbakan: 6'lı masa altın gününe döndü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masayı topa tuttu. Erbakan, muhalefet liderlerinin hiçbir proje üretmediğini sadece fotoğraf çekilmek için masa başında toplandığını söyledi.

Erdoğan'dan 6'lı masa çıkışı: Pazarlık kiri her yerden gözüküyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6'lı masanın hala bir aday belirleyemediğini ve arkalarında FETÖ ile PKK olduğunu söyledi.

Çorum'da dikkat çeken '6'lı masa' pankartı: Erdoğan okudu, her satırı gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma esnasında, "Şurada bir poster var" diyerek üzerinde '6'lı Masa Menüsü' yazan bir pankartı işaret etti. Pankartı okuyan Erdoğan yazan sözlere dikkat çekti.

Tansu Çiller'den 6'lı masa açıklaması: Adayını belirleyemeyen irade Türkiye'yi nasıl idare edecek? Eski Başbakan Tansu Çiller, Türkiye'nin önüne koydukları o 6'lı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen irade Türkiye'yi böyle bir ortamda nasıl idare edecek" dedi.

Mustafa Sarıgül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan desteği! 6'lı masa için 'en doğru adayı' açıkladı TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde artan Yunanistan gerilimine ilişkin değerlendirme yaptı. Sarıgül, 'Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprağımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında her zaman yer alırız" ifadelerini kullandı. Sarıgül, 6'lı masa için ise aday önerisinde bulundu.