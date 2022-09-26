Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında zehir zemrerek sözlerle CHP'den istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz." sözlerini sarf etmişti. Son günlerde adı 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına karışan Çelebi, özellikle CHP çevrelerinde sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Tepkileri değerlendiren Çelebi, 'neden Cumhur İttifakı' dediğine açıklıklık getirdi. Çelebi, "İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. '' dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI NET, TUTARLI'

Asker kökenli Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı, milli konularda daha net ve tutarlıyken, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.

'6+1 ÇIKMAZ SOKAKTIR, BURADAN TÜRKİYE'YE HAYIR GELMEZ'

Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü belirten Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.

'GÜÇLÜ LİDERLİK İÇİN 'CUMHUR İTTİFAKI' DEDİM'

Mehmet Ali Çelebi, şunları kaydetti:

"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."

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