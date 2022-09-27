Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

AK Parti’de 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak isteyenler arasında yarış erken başladı. Teşkilatlarda bu nedenle hareketlenme yaşanırken, Genel Merkez yönetimi bir yandan mevcut milletvekillerinin performansını ölçmeye, bir yandan ‘yeni isimler, yeni yüzler’ konusunda araştırma yapmaya başladı.

YENİ İSİM ARAYIŞI

AK Parti yönetimi, yaz dönemi boyunca sahada yapılan çalışmalardan yola çıkarak vatandaşın talep ve beklentilerine yönelik rapor hazırladı. Bu tespitlere dayanarak 28 Ekim’de açıklanacak AK Parti’nin 2023 vizyon belgesinin çerçevesi çizildi. Vizyon belgesine ilişkin hazırlıklar devam ederken, AK Parti’de bir yandan da 2023 seçimleri için milletvekili adaylıklarına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, seçimlere 8 aylık bir süre bulunmasına rağmen, AK Parti yönetimi illerde ‘yeni yüzler, yeni isimler’ arayışına başladı. AK Parti kaynakları “Sahada bir yandan mevcut milletvekillerinin performanslarını değerlendiriyoruz. Bir yandan da her ilde öne çıkan yeni isimlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bunun için partide bir kurul oluşturulacak ve milletvekilli aday adaylıkları konusunda çalışacak. Ayrıca her ilde bir yandan da isimler üzerinde anket çalışması yapılıyor” dedi.

TEŞKİLATLARDA YARIŞ VAR

AK Parti kurmayları, bu seçimler için milletvekili aday adayları sayısında bir artış olacağını gözlemlediklerini belirterek “Teşkilatlar bu nedenle çok hareketle, çok sayıda il başkanı, eski il başkanları, eski vekiller adaylık için nabız yokluyor. Bu nedenle aday olmak isteyenlere belli kriterler getirilecektir” değerlendirmesini yaptı.

İddiaların aksine AK Parti’nin oyu yükselişte AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yaptığı çalışmalarda iddia edildiğinin aksine Kürt kökenli seçmenlerin partiden uzaklaşmadığı belirlendi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı: Önümüzdeki 8 ay için seferberlik ilan ettik AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir “Teşkilatımızın 5,5 milyon üyesi var. Üyelerimizden 600 bini sahada sürekli aktif bir şekilde çalışıyor” dedi. Keşir, yaklaşan 2023 seçimleri öncesi sahadaki gözlemlerini gazetemize anlattı.