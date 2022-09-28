Türkiye Gazetesi

Siyasi partiler, yaklaşan 2023 cumhurbaşkanılığı ve milletvekili genel seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde sahaya inen Cumhur İttifakı'nın en büyük bileşeni AK Parti'de ise seçim yol haritası hazır... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da vizyon belgesini paylaşacak. Erdoğan, gençlerden kadınlara, çiftçilerden dar gelirlilere kadar birçok kesimi ilgilendiren yeni projelerini kamuoyuna duyuracak. Partisinin 2023 seçimleri çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, seçim kampanyasını yürütecek ismi açıkladı.

AK Partili Hamza Dağ, partisinin 2023 seçimlerine hazırlık süreci ve stratejileri konulu sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

SEÇİM KAMPANYASINI ERTAN AYDIN YÜRÜTECEK

Seçim kampanyasına ilişkin bir soru üzerine Dağ, kampanyaların AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki strateji ekibi tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Kampanyanın, Ar-Ge ile Tanıtım ve Medya Başkanlıklarınca yürütüldüğünü dile getiren Dağ, "2023 yılında yapılacak seçimlerde, AK Parti'nin seçim kampanyası; siyaset, sosyoloji alanında akademik çalışmalarıyla bilinen, 2012-2014 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlığını yapan, önceki dönem milletvekillerimizden Prof. Dr. Ertan Aydın koordinasyonunda oluşturulan bir ekip tarafından yürütülecek" dedi.

Ertan Aydın koordinasyonundaki ekibin, daha önce birkaç seçimde de çalıştığını anımsatan Dağ, uzunca bir süredir seçim kampanyası üzerinde çalışan bu ekibin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yaptığını dile getirdi.

'ANA ÇERÇEVE TÜRKİYE'NİN YÜZYILI'

Erdoğan'ın, 28 Ekim'de, Ankara Arena'da kamuoyuyla paylaşacağı vizyon belgesine ilişkin soru üzerine de Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bir seçim beyannamesi değil, bir vaat buluşması da değil. 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümü. Biz önümüzdeki seçimlerde, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ikinci yüzyıla doğru gideceğiz. Dolayısıyla 28 Ekim'i, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı olması sebebiyle belirledik. Burada 'Türkiye yüzyılı' hakkında bir bilgi verme durumu söz konusu olacak. 28 Ekim'de yapacağımız toplantının ana çerçevesi 'Türkiye yüzyılı'dır. Burada neyi kastediyoruz? Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANLAMSAL ÇERÇEVESİNİ PAYLAŞACAK'

28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız, bu iddianın anlamsal çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak. Bu iddiayı gerçekleştirebilme adına elimizde gerçekten şu 100 yıllık süreçte her bir liderin ortaya koyduğu hizmetle birçok kanıt, çok fazla da doğru var. 'Türkiye yüzyılı', sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin tanımıdır. 'Türkiye yüzyılı' dönüşen dünyada yeniliğin ve dinamizmin sembolü bir kalkınma modeli olarak alınacaktır. Bir hayal ortaya koymuyoruz. Biz buna dair hazırlıklarımızın büyük bir kısmını neredeyse bu süreçte tamamladık. 'Türkiye yüzyılı', her bir vatandaşımıza zenginlik ortaya koyarken, aynı zamanda da kaosa sürüklenen medeniyetlere de bir pusula vazifesi görecektir."

SEÇİM BEYANNAMESİ GELECEK SÜREÇTE AÇIKLANACAK

Seçim beyannamesi konusunda takvimlendirmelerinin belli olduğunu, 2023 seçimlerine kadar gün gün, hafta hafta kampanyada ne yapacaklarını planladıklarını belirten Dağ, seçim beyannamesinin gelecek süreçte açıklanacağını bildirdi.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

AK Parti'nin 2023 seçimleri kampanyasını yürütecek olan Prof. Dr. Ertan Aydın 6 Haziran 1971'de Ardahan'da doğdu.

Öğretim Üyesi, Sosyolog, Siyaset Bilimci; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçentlik unvanını aldı. Harvard Üniversitesi ve Dartmouth Üniversitesinde araştırmacı, Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu. 2012-2014 yılları arasında Başbakanın Siyasi İşlerden Sorumlu Başdanışmanı olarak görev yaptı.

2012 ve 2014 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2014-2016 yılları arasından da Ahmet Davutoğlu'nun siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığı görevini sürdürmüştür.

Pollmark Araştırma Şirketinin kurucularındandır.



Prof. Dr. Ertan Aydın