Türkiye Gazetesi

Ferhat Ekinci | ANKARA

Millet İttifakı’nın ortakları pazar günü yeniden bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek 6’lı Masa toplantısı öncesi son olarak İYİ Parti’yi ziyaret edip Meral Akşener’le görüştü. Meral Akşener, Genel İdare Kurulunu toplama kararı aldı. “O masanın bir noter olma görevi yok” diyerek adaylığa yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu’na üstü örtülü mesaj gönderen Akşener, bugün kurmaylarıyla yol haritasını belirleyecek. Kulislerde konuşulanlara göre masanın ikinci tur görüşmelerinin ana gündemi ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ olacak. Liderlerin, kamuoyunun “Toplanıyorlar ancak hiçbir adım atmıyorlar” eleştirilerini yıkmak için hamle yapması bekleniyor.

CHP'nin 'sosyal medya' planı: Hedef 'altılı masa'yı baskı altına almak 'Altılı masa' henüz Cumhurbaşkanı adayı için ortak bir karara varamazken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kulislerde en çok dile getirilen isim olmaya devam ediyor. Bunun için harekete geçen CHP teşkilatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'altılı masa'nın ikinci tur görüşmelerinden önce masayı baskı altına almaya çalışıyor.

Altılı masada çatlak büyüyor Seçimlere dokuz aydan az bir süre kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adayını hâlen belirleyemeyen 6’lı masada adaylık yarışı kızışıyor.