Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından katılım finansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Katılım Finans Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım finansın, finansal sistem içerisinde hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılım Finans Stratejisi Toplantısı'nda konuştu: Son mermiyi ekonomiye sıktılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Enflasyonun üstesinden geleceğiz diye belirten Erdoğan, "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı." dedi.

Emine Erdoğan ağırladı: Olena Zelenska'dan yardım teşekkürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi. Zelenska, eşi Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP terör örgütünün oyuncağı oldu Mersin’deki terör saldırısı üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan “Saldırganları himaye ve teşvik eden HDP’dir. Bu teröristleri savunma aklama görevini de CHP üstlenmiştir. CHP bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı oldu” dedi.