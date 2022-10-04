Türkiye Gazetesi

BBP Lideri Mustafa Destici, “Şehitlerimizin kanının vebali nasıl PKK’lılarda ve onları destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa, işte Türkiye’nin Türk milletinin ekonomik anlamda zorda kalmasının geride kalmasının sebebi de bu vatan hainleri ve onların destekçileridir” dedi.

DESTİCİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELİR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

'SEBEBİ VATAN HAİNLERİ VE DESTEKÇİLERİDİR'

Burada bir konuşma yapan Destici terörün sadece silahla zarar vermeye çalışmadığını belirterek, “İşte bu şerefsizlerin Türkiye’ye, Türk Milletine verdiği zararın bir boyutu da bu. Eğer bugün bizim emeklimiz böyle düşük maaş alıyorsa, bizim kişi başı milli gelirimiz 20 bin dolarlara çıkmamışsa aynen şehitlerimizin kanının vebali nasıl PKK’lılarda onları destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa, işte Türkiye’nin Türk milletinin ekonomik anlamda zorda kalmasının geride kalmasının sebebi de bu vatan hainleri ve onların destekçileridir” diye konuştu.

'BİR TERÖİRSTİ GAZETECİ OLARAK LİSTENE YAZARSIN'

Mersin’de Polis Evine yapılan saldırıyı da gündemine alan Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. CHP’nin açıkladığı gazeteciler raporundaki teröristlerin varlığına değinen Destici, “Sen listende yer verdiğin terörist kadın şu an da PKK kadrosunda mı, PKK kadrosunda. İster ölsün ister ölmesin senin gazeteci diye gazeteciler raporunda başta o kadın terörist olmak üzere pek çok terörist var. Sen önce bunun hesabını ver millete. Sen nasıl olurda bir teröristi PKK Terör Örgütü’nün bir mensubunu tutuklu gazeteci diye listene yazarsın ve bunlar için dışarı çıksınlar diye eylem yaparsın mecliste konuşursun, önerge verirsin ve Türkiye’yi de gazeteciler tutuklu diye Avrupa’ya şikâyet edersin” ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NU SAMİMİ BULMUYORUM'

Destici, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada ‘baş örtüsü’ ile ilgili kanun teklifi açıklamasına da değinerek, “28 Şubat’ta CHP’nin öncülüğünde baş örtülü kardeşlerimize yapılan zulümler aklıma geldi, ikna odaları aklıma geldi. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı tweeti, söylediklerini samimi bulmasam da önemli buluyorum. Geçmişte gene CHP hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yönetimde olduğu, genel başkan olduğu ilk yılları da buna katabiliriz. Grup başkan vekili olduğu yıllarda biliyorsunuz baş örtüsü ile ilgili yasal ve anayasal düzenlemeleri iptali için anayasa mahkemesine götüren bir CHP vardı bunları unutmadık. Ben bunları tamamen bir siyasi manevra olarak değerlendiriyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda şehitler için dua edildi

AK Partili Dağ’dan Dilşah Ercan'ın 'DNA raporunu açıklayın' diyen Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen terörist Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan hakkında 'DNA raporunu açıklayın' diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi: Dağ, “İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız” dedi.

Polisevi saldırısının faillerinden PKK'lı Dilşah Ercan CHP'nin 'tutuklu gazeteciler' raporunda! Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu saldırının faili Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan, CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde ölmüştü.

Son dakika haberi... MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına tepki: Çözülmüş meseleyi istismar etmesin MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili "'TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına sert tepki göstererek "Başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' mesajı! 'Geçmişte yanlışımız oldu' diyerek açıkladı: Yarın kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21'i işaret ederek 'Hepimiz için samimiyet turnusolu olacak' dediği açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımda 'başörtüsü' hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz." dedi.