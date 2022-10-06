Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine ilişkin açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği çağrısıyla çalışmalarına başlanan kanun teklifinin Meclise sunulmasını bekleyecek. Akşener'in konuya bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinden baktığı, devletin, vatandaşın kılık ve kıyafetine yönelik bir müdahalede bulanamayacağı görüşünü paylaştığı belirtildi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETİNİ İSTEMEYİZ"

Konuyla ilgili gelişmeleri takip eden Akşener'in, "Elbette biz hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini istemeyiz, buna izin vermeyiz. Ama hazırlanacak teklifi bir görelim. Teklif nedir ona göre hareket ederiz." dediği belirtildi.

Bu arada partinin hukukçu kurmaylarının da Meclise gelmesinin ardından teklif üzerinde çalışacağı ve konuyu teknik yönden inceleyeceği kaydedildi.

Meral Akşener'den dikkat çeken aday açıklaması! İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı açıklamasında bulundu. Akşener: "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday." dedi.

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Başörtüsüne ilişkin teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi. Bozdağ, açıklamasında 'Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak.' ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tebriği: Olağanüstü bir gelişmedir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasetin gündemine oturan CHP'nin başörtüsü teklifini değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Gül, gelişmeyi çok memnun olunacak olağanüstü gelişme olarak yorumladı.