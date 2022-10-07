Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan gazetecinin yönelttiği soruya verdiği cevap gündem oldu. Erdoğan'ı provake etmeye çalışan muhabirin sorusuna aldığı cevap, Yunan basınının korkularını tazeledi.

"KONUYU ANLAMIŞSIN ASLINDA"

Gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında." diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan basınının bir numaralı gündemi haline geldi.

"YUNANİSTAN AVRUPA TOPRAKLARINDA TEHDİT EDİLDİ"

Ethnos gazetesi, "Erdoğan: Yunanistan'a söyleyecek sözümüz yok, bir gece gelebiliriz" başlıklı bir habere imza attı.

Haberde, "Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa topraklarından da tehdit edildi. Türk Cumhurbaşkanı, kendisini Prag'daki AB zirvesine davet eden Avrupalı liderlerin önünde Yunanistan'a yönelik 'bir gece ansızın geliriz' tehdidini tekrarladı." denildi.

"ATİNA ANKARA'NIN MESAJINI ANLADI"

ERT Televizyonu, "Erdoğan, Prag'dan Yunanistan'a saldırdı" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan hükümetiyle görüşecek hiçbir şeyi olmadığını söylediği aktarıldı.



Erdoğan'ın, gazetecilerle soru-cevap bölümünde, "Bütün siyasetleri yalan üzerine kurulu, dürüst değiller. Yunanistan ile görüşecek bir şeyimiz yok." şeklindeki ifadelerine dikkat çekildi.

Haberde, "Erdoğan, Atina'nın Ankara'nın 'bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını anladığını söyledi." denildi.

"ONLAR DA ÖYLE ANLADILAR"

Yunan basınından Kathimerini gazetesi de Prag'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı tutuma vurgu yaptı.

Bir gazetecinin, "Bir gece ansızın geliriz" ifadesinin Yunanistan'a saldırı anlamına gelip gelmediğini sorduğu aktarıldı.

Erdoğan'ın "Konuyu iyi anladın. Hangi ülke bizi rahatsız ederse ve bize saldırırsa, cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları gerekir. Madem sen öyle anladın, onlar da öyle anladılar." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ restine tek kelimelik cevap Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Türk jetlerine radar kilidi takan Yunanistan, geçtiğimiz gün ise Ege’de uluslararası bir ticari gemiye taciz ateşi açtı. Ankara ve Atina’dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar peş peşe gelirken Miçoktakis tonunu yükseltti. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz” restine tek kelimeyle cevap verdi.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti! Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik haklarını çiğnemeye kalkışan Yunanistan'a sert mesajlar göndermişti. Yunan Başbakan Miçotakis,'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Erdoğan'a cevap verdi. Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net cevap: Bir gece ansızın gidebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu ziyareti öncesi açıklamalar yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ''Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız'' ifadelerini dedi. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamlelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." ifadelerini kullandı.