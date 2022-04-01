88 yılın ardından ilk... Ayasofya’da teravih heyecanı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

88 yıllık aranın ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ayasofya teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

24 Temmuz 2020’de 86 yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden ibatede açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde, pandemi nedeniyle yaşanan 2 yıllık gecikmenin ardından ilk teravih heyecanı yaşandı. 88 yılın ardından ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlarla Ayasofya doldu taştı. Ayasofya’ya giremeyen vatandaşlar avluda saf tutarak namaz kıldı. İlk teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdı.

“SEVİNÇLİYİZ, GURURLUYUZ”

Köyde oldukları için ilk Cuma namazını kılamadıklarını söyleyen Sinan Özcan, “Bunca zaman sonra Ayasofya’mıza tekrar kavuştuk. İlk Cuma’yı köyde olduğumuz için kılamadık. Bu sefer teravih kılalım dedik. Arkadaşlarla beraber toplanıp buraya geldik. Sevinçliyiz, gururluyuz. Ramazan ayımız vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“ALLAH'IM BÜTÜN MÜSLÜMANLARA NASİP ETSİN

İlk teravih için heyecanlı olduğunu belirten Serkan Özcan, “Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayı hayırlı mübarek olsun. Ayasofya’mızın ilk cumasına gelemedik. Ama 88 yıl sonra ilk teravih namazına geldik. Allah’ım sonsuza kadar burada bütün Müslümanlara namaz kılmayı nasip etsin” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL, AYRI BİR MUTLULUK”

Nurettin Özgenç, “Öncelikle Ramazan-ı Şerif aziz mübarek İslam alemine hayırlı olsun. Şu anda Ayasofya-i Kebir Camii'nin önündeyiz. 88 yıl sonra bir teravih namazı kılınacak. Bu çok güzel, bu ayrı bir mutluluk. Çünkü, müzeydi 86 yıl sonra cami olarak açıldı. 88 yıl sonra pandemiden dolayı 2 yıl daha kılınamadı. Şimdi de ibadete açıldı, teravihin mutluluğu var. İslam alemine Ramazan-ı Şerifin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ayasofya’nın minarelerindeki "La İlahe İllallah" yazılı mahyalar ile İstanbul manzarasının buluşmasının oluşturduğu muhteşem görüntüler dronla görüntülendi.

“GURUR DUYUYORUZ”

"Uzun seneler hasret kaldık" diyerek duygularını dile getiren Beytullah Kaya ise, “Uzun seneler hasret kaldık Ayasofya’ya, cami oluşu bizi heyecanlandırdı. O yüzden ilk teravihimizi burada kılmak istedik. Şu an çok heyecanlıyız, Müslüman alemi olarak gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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