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Şemdinli'de Türkiye'nin ilk iftarı açıldı

Şemdinli'de Türkiye'nin ilk iftarı açıldı

Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı 18.35'de yapıldı.

Türkiye, bu yılda Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda bu akşam ilk iftarlar yapıldı. Ramazanın ilk iftarı, saat 18.35'de okunan ezanla Hakkari  Şemdinli'de açıldı.

VATANDAŞLAR ÜLKE HUZURU İÇİN DUA ETTİ

Oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi. Saat 18.35'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun olması için dua etti.

İlçe sakinlerinden İsmail Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Sezer Karadeniz'de ramazan ayının herkese huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

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02.04.2022 - 20:21

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