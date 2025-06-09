EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BALYALI KARTON VE BALYALI BEYAZ KAĞIT AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ ve BALYALI PLASTİK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ YAPILACAKTIR

S.N İşin Niteliği Birim Fiyat İşin Miktarı

(kg) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati 1 Balyalı Karton 4,50 TL 600.000 2.790.000,00 83.700,00 TL 18/06/2025



10:00 2 Balyalı Beyaz Kağıt 4,50 TL 20.000 S.N İşin Niteliği Birim Fiyat İşin Miktarı

(kg) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati 1 Balyalı Siyah Plastik 4,00 TL 250.000 3.850.000,00 115.500,00 TL 18/06/2025



10:30 2 Balyalı Beyaz Plastik 6.00 TL 100.000 3 Balyalı Beyaz Naylon 10,00 TL 125.000 4 Balyalı Renkli Naylon 2.50 TL 140.000 5 Balyalı Pet 13,00 TL 50.000

Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisinde toplanan ambalaj atıklarının; Balyalı Karton ve Balyalı Beyaz Kağıt Ambalaj Atıklarının Satış İşi 18.06.2025 tarihinde ve saat 10:00‘ da ve Balyalı Plastik (Siyah Plastik, Beyaz Plastik, Renkli Naylon, Beyaz Naylon ve Pet) Atıklarının Satış İşi 18/06/2025 tarihinde ve saat 10:30‘ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen hususlar her iki ihale için geçerlidir.

İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten 31.12.2025 tarihine kadardır. Şartname Bedeli : 2.000,00 TL; Her bir ihale dokümanı Eyüpsultan Belediyesi, İklim Değişkliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (5.Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25 Eyüpsultan/İSTANBUL) alınacaktır. İhale Eyüpsultan Belediyesi Encümen Toplantı Salonu – Nişanca Mh. Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım dilekçeleri ve dizi pusulası ile belgelerini teslim edecektir. Müracaatlar en geç 17/06/2025 tarih ve Saat 15:30’a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne (5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25) yapılacaktır.

İHALELERE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Gerçek Kişilerden:

a1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

a2) İmza beyannamesi.

a3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.

a4) İstekli tarafından ‘’okudum, anladım’’ şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.

a5) İkametgah Belgesi.

a6) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

a7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz.

a8) İlgili kurumlardan alınmış ve ihale ilan tarihinden önce olmayacak şekilde barkotlu Vergi ve SGK Borcu Yoktur Yazıları.

a9) Eyüpsultan Belediyesinden alınmış Eyüpsultan Belediyesi’ne Borcu Yoktur Yazısı,

a10) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

b) Tüzel Kişiler İçin:

b1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

b2) İmza sirküleri.

b3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.

b4) İstekli tarafından ‘’okudum, anladım’’ şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.

b5) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

b6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu huşuları gösterir belgeler.

b7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz.

b8) İlgili kurumlardan alınmış ve ihale ilan tarihinden önce olmayacak şekilde barkotlu Vergi ve SGK Borcu Yoktur Yazıları.

b9) Eyüpsultan Belediyesinden alınmış Eyüpsultan Belediyesi’ne Borcu Yoktur Yazısı,

b10) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

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