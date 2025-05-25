T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/16 D.İş

Davacı, ZÜHTÜ ONUR TATARİ ile Davalı, NEVA DÜRÜST arasında mahkememizde görülmekte olan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklanan Dava Ve İşler (Çocuk Teslimine Dair İlam Ve Tedbir Kararının Yerine Getirilmesine Muhalefet (5395 S.K. M.41/F,1)) davasının yapılan yargılamasında; Osman ve Zekiye Nilgün'den olma, 21/07/1988 Şişli doğumlu 30280731622 T.C. Kimlik Numaralı NEVA DÜRÜST'e tebligat yapılmamış olduğundan davalıya duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 15/02/2025 tarihli dilekçesinde özetle; şikayet edilenin mahkeme ilamına aykırı olarak müşterek çocuğu müvekkile teslim etmemesi üzerine müvekkilin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurduğunu, teslim emri düzenlendiğini, şikayet edilenin teslim emrine aykırı olarak çocuğu getirmediğini, "Yükümlünün Gelmemesi Hakkında Tutanak" tanzim edildiğini, bu nedenlerle; şikayet edilenin tazyik hapsi ile cezalandırılmasına talep ve dava etmiş olduğu, davalı NEVA DÜRÜST'ün duruşmanın atılı bulunduğu 22/09/2025 günü saat 10:10'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, savunma ve delillerini duruşma gününe kadar mahkememize bildirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği hususunun davalı NEVA DÜRÜST'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09.05.2025

#ilangovtr BASIN NO: ILN02230027