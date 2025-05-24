T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/259 Esas

KARAR NO : 2025/77

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2025 tarihli ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Rahim ve Kadriye oğlu, 03/10/1996 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ALPER GERÇEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme ilamı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.05.2025

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