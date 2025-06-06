ÜSKÜDAR BEL. MALİ HİZ. MÜDÜR. İKTİSADİ VE SOS.TESİS İŞLET.

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait,

Üsküdar Belediyesi Otopark Bağlarbaşı Kültür Merkezi Otopark Vakıfbank Spor Salonu Çamlıca Otopark (Fevziye Meriç Çocuk Eğitim Merkezi) Bulgurlu Mimoza Otopark (Libadiye Katlı Otopark) Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi Kirazlıtepe Katlı Otopark Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi Bilim Üsküdar Harem Otogar

10 adet otopark alanında (36 adet cihaz ve 44 araç kapasiteli) 3(üç) yıl süre ile idarenin belirleyeceği alanlarda elektrikli şarj istasyonu kurulumu ve ciro paylaşımı işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.

2- Encümen Karar No: 08.05.2025 Tarih ve 459

3- Muhammen bedel: 6.666.666,66 TL + KDV ( 3 Yıllık )

4- Geçici Teminat: 200.000,00 TL

5- Kira süresi: 3 ( Üç ) Yıl

6- İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 12.06.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

7- İhale Şartnamesi, 10.000,00-TL ( Onbintürklirası) Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine ait Ziraat Bankası- Üsküdar Şubesi TR40 0001 0004 0396 5372 1450 01 ücret karşılığında satın alınacaktır.

8- Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

a.Muhammen kira bedeli üzerinden (3 (üç) yıllık kira tutarının %3’ü (yüzde üç) nispetinde 200.000,00 TL) geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve makbuzu ibraz etmek zorundadır.(İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

c. Yabancı istekiler Türkiye sınırları içerisinde adres beyanında bulunacaklardır.

d. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve kanuni ikametgah Belgesi.

e. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

i. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış güncel ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış güncel tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası,

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (e.i.) ve (e.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g. İmza Sirküleri

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (g.i.) ve (g.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

h. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

a. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

j. SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge,



10- İhale konusu hizmetin muhammen kira bedeli (3 yıllık) 2.217.600,00-TL+KDV’dir. Hizmet bedeli sözleşme tarihinden itibaren 15 ( onbeş ) gün içerisinde Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine ait Ziraat Bankası- Üsküdar Şubesi TR40 0001 0004 0396 5372 1450 01 hesabına yatırılacaktır.

11- Hizmet ihalesine katılım sağlayacaklar; başvuru dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 11.06.2025 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

12- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



İLAN OLUNUR.

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