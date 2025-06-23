ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

İhale Konusu : 2016 yılında üretilmiş, çalışır ve atıl vaziyette olan “8+1 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama üst yapısının muhafazası satış” işi

İhale Tarih Ve Saati : 10.07.2025 – 10:30

İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İST.

İlgili Müdürlük/Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Tel: 0212 413 11 11 ihale

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’un 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü

Evrakların Son Verilme Tarihi, Saati ve Yeri: 09.07.2025 – 16:00, Yazı İşleri Müdürlüğü



S.N Makine Tipi Marka, Model Seri No Motor / Şase No Fiili Durum Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1. Hidrolik Sıkıştırma Çöp Kasası Isuzu, NPR 10 L 8217 NNANRRL5E02001155 Çalışır 450.000,00-TL 13.500,00-TL 10.07.2025 10:30

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale Şartnamesi 500,00-TL bedelle Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İhale, muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır.



İHALEYE KATILABİLME ŞARTI:

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunulacaktır.



a). Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi veya ilgili meslek odası belgesi,

b). Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihale tarihi itibari ile son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,

c). Teklif vermeyi yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,

d). Tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise , teklifte bulunacak kimselerin vekaletnamelerinin,

e). Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,

f). 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat belgesinin,

g). Şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz belgesinin,

h). Tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresini içeren belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

J). İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamelerini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 09.07.2025 tarihinde ve saat 16:00‘ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

k). İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupların ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

g). Faksla yapılacak münacatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

e). Noter masrafları yükleniciye aittir.



İlan olunur.



#ilangovtr BASIN NO: ILN02245250