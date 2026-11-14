ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-Satışı yapılacak gayrimenkul adresi: Çakmak Mah. Varan Cd. No:14 1. Bodrum Kat İç Kapı No:3 (ID:23612888) Ümraniye/İstanbul

2-Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: Ümraniye Tapu Müdürlüğü 28 Pafta, 77 Ada, 9 parsel üzerinde, yaklaşık 78 m² brüt alanlı, 1/1 hisse paylı taşınmaz daire niteliğindedir. Gayrimenkul değerleme raporu ile taşınmaz, şehrin ana arterlerinden olan İstanbul Çevreyoluna yakın konumdadır. Önünde bulunan Varan caddesi üzerinden toplu ulaşım araçları geçmektedir. Taşınmaza yakın konumlu olarak , Fatih İlkokulu, Ümraniye İtfaiyesi İstasyonu ve Uzun Ayna Parkı yer almaktadır. Bölgede genellikle 4-5 katlı yapı dokusu hakimdir. Tavukçuyolu Caddesi üzerinden Ağaoğlu Sokağa dönülür ve devamında sağa ayrılan Varan caddesine girilir. Varan Caddesi üzerinde güneybatı istikamette yaklaşık 100 metre ilerlenerek sağ kolda bulunan konu taşınmazın bulunduğu binaya ulaşım sağlanılır.

3-Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 4.500.000,00-TL (DörtmilyonbeşyüzbinTürklirası) (%1 KDV hariç)

4-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden %7,5 nispetinde 337.500,00-TL (ÜçyüzotuzyedibinbeşyüzTürklirası) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak; para, banka teminat mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller "bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek" kabul edilecektir.

5-Hangi masrafların alıcıya ait olduğu ; İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 1), Damga Vergisi (Binde 5.69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6-Gayrimenkul artırma sonunda (Fiziki ortamda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i olan 3.375.000,00-TL(ÜçmilyonüçyüzyetmişbeşbinTürklirası) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelinin derhal veya mühlet verilerse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminat yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 Sayılı Amma Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.

8-Gayrimenkulün birinci artırması 10/12/2026 Perşembe günü saat 14.30'da, açık artırma suretiyle İstanbul Defterdarlığı/Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığınca, Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

9-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

10-Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat evvel 13:00'e kadar alacaklı vergi dairesi veznesine (Alacaklı Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Ümraniye Çarşı Şubesi Iban TR36 0001 0025 5581 7753 7150 01'numaralı emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'ya kadar Alemdağ Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı/Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.

11-Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini 3.375.000,00-TL(ÜçmilyonüçyüzyetmişbeşbinTürklirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde 17/12/2026 Perşembe günü saat 14.30'da tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

13-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 02166132222/2237 - 02166132237 telefon numarasından İstanbul Defterdarlığı Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra - Satış Servisi'ne müracaat edebilirler.