T.C. BAKIRKÖY 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/767 Esas

KARAR NO : 2026/339

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kadir ve Sakine oğlu, 10/08/1988 doğumlu, ALİ KOYI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.11.2026