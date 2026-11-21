İ L A N
DOSYA NO : 2025/767 Esas
KARAR NO : 2026/339
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kadir ve Sakine oğlu, 10/08/1988 doğumlu, ALİ KOYI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.11.2026
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