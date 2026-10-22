Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/524 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/524 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Güngören İlçesi Güngören Mahallesi Haznedarçifli Mevkii 6198 Parselde Kayıtlı 240,00 M2 Yüzölçümlü 30/460 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain. Mesken Nitelikli 1.kat 7 Numaralı Bağımsız Bölümün 1/3 Hissesi Satışa Kondur.

İMAR DURUMU: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.10.2025 tarihli yazısında, Güngören İlçesi Haznedar Mahallesi, 6198 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında Konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi min:1,5mt. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi 3.00mt. arka bahçe mesafesi plan notu, H=5 kat irtifada kalmak üzere İkiz yapı nizamında yapılanma şartına haizdir. Dosyasında yapılan incelemede; BK+ZK+4NK(8 daire3 işyeri-3 dükkan) için 9.11.1978 tarih78/8 sayı ile yapı ruhsatı, 08.01.1985 tarih 85/36 sayı ile BK+ZK+4NK(8 daire-5 dükkan) için 2981 sayılı imar affından ruhsat+iskan aldığı tespit edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 06/11/2025tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Haznedar Çiftliği mevki, 6198 parsel (240,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, 1.Katta 30/460 arsa paylı 7 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın borçlu İ****** M**** Y********* adına kayıtlı 1/3 hissesidir.Halihazırda ise, Haznedar Mahallesi, Cami Sokak, No:51, Nur Apartmanı, 1.Kat, Daire:7 Güngören/İSTANBUL posta adreslidir. Yerinde yapılan incelemede 51 dış kapı numaralı Nur Apartmanının, Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Binada projesine göre, Bodrum katta 3 işyeri ve sığınak, Zemin katta 3 dükkan, kömürlükler ve bina girişi, normal katlarda her katta2 şer mesken olmak üzere toplam 14 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır.Bina girişi zemin kattan, ferforje demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler çini mozaik döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Satışa konu 1. Katta 7 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır. Mahallinde brüt 88 m2, net 78 m2 alanlı taşınmaz, balkonlu salon, balkona çıkışı olan 2 oda, mutfak, banyo, wc ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları ahşap doğrama üzeri yağlı boyalı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve mermer tezgah, banyoda klozet, lavabo, duş yeri ve duş kabini mevcuttur. " denilmektedir

Kıymeti : 1.615.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:YÖNETİM PLANI-29/08/1978

BEYAN:AT 6306 SAYILI KANUN GEREĞNE RİSKLİ YAPIDIR.-18/06/2026-18675

EKLENTİ: KÖMÜRLÜK, EK 1 NOLU KÖMÜRLÜK

Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:05

19/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.