Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/458 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1237 Ada, 34 Parsel, 18/100 Arsa Paylı, 202,34 M2 Yüzölçümlü, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Barbaros mahallesi, 1237 ada 34 parsel (202,34 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı, kat irtifaklı ana taşınmazda, Zemin Katta 18/100 arsa paylı 1 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Barbaros Mahallesi, 212.Sokak, No:5, Dursun Bey Apartmanı, Kat: Zemin, Daire:1 Bağcılar/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın bulunduğu 5 dış kapı numaralı Dursun Bey Apartmanının, Bodrum+Zemin+3 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir.Projesine göre bodrum katta binaya ait ortak alan, zemin ve 2 normal katta her katta 1 er mesken, 3.Normal katta çatı katı ile bağlantılı 2 dubleks mesken olmak üzere toplam 5 adet b.bölüm yer almaktadır.Bina dış cephesi kısmen akrilik boyalı, kısmen kompozit panel döşelidir. Bina girişi bodrum kat seviyesinden, çelik kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarlar saten boyalıdır.Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu Zemin Katta 1 bağımsız bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmaz, katta tek b.bölüm olarak yer almaktadır. Brüt 72 m2 (net 64 m2) alanlı taşınmaz,salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set, banyo bölümünde duş yeri, lavabo ve klozet bulunmaktadır.

Adresi : Barbaros Mahallesi, 212.Sokak, No:5, Dursun Bey Apartmanı, Kat: Zemin, Daire:1 Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 202,34 m2

Arsa Payı : 18/100

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1237 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz; ; 15.09.2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560), İkiz Nizam (I-4) yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmakta olup 10 metrelik imar yoluna terki bulunmaktadır.21/03/2018 tarihli yeni yapı ruhsatı düzenlenmiş olup, herhangi bir tadilat ruhsatı düzenlenmemiştir.2018 yılı arsa m² birim fiyatı: 1,261.37 TL dir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 18/04/2018 - 8944 Yevmiye Sayılı

Beyan : Yönetim Planı : 22/11/2018

Şerh : İhtiyati Tedbir. Bakırköy 14. Aile Mahkemesi'nin 28/04/2026 tarih ve 2026/257 Esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: 1/2 hissesi üzerine ihtiyati tedbir tesisi işlenmiştir.) - 29/04/2026 - 21034 Yevmiye Sayılı

Şerh : Aile Konutudur. Lehtar Özlem Kavuk - 20/05/2026 tarih ve 24737 Yevmiye Sayılı

Diğer beyan ve şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:45

21/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.