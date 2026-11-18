İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplam
|Ceza Toplam
|1
|7100381630
|25618886464
|ELİF ÖZTÜRK
|YEŞİLKÖY MAH. FENER CAD. No:8 BAKIRKÖY/İST
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|9053
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|0,00
|2
|9961123173
|Z4 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. No:21 Daire No:20 BAKIRKÖY/İST
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|PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ
|YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY İSTANBUL CAD. No:18 BAKIRKÖY/İST
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|İSTANBUL ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ
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|HİSTORİA TRAVEL TURİZM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
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|İSTANBUL ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ
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|PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ
|YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY İSTANBUL CAD. No:18 BAKIRKÖY/İST
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|ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI No:13 Daire:29 BAKIRKÖY/İST
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|İSTANBUL ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ
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|HİSTORİA TRAVEL TURİZM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
|ZEYTİNLİK MAH. FAZIL PAŞA SK. No:1 Daire:3 BAKIRKÖY/İST
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|REUVEN VECHTER
|ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. No:22/3 D:206 BAKIRKÖY/İST
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|İSTANBUL ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ
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|İSTANBUL ASANSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ
|ÇELİKTEPE MAH. ÇİÇEK SK. No:50/A KAĞITHANE/İST
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|BARAN SÖNMEZ
|KAYABAŞI MAH. 75. YIL CAD. 1. BÖLGE -AKİK- C8 BLOK No:4B Daire:28 BAŞAKŞEHİR/İST
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|MAHMUT BERKEN SÖNMEZ
|KAYABAŞI MAH. 75. YIL CAD. 1. BÖLGE -AKİK- C8 BLOK No:4B Daire:28 BAŞAKŞEHİR/İST
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|2311309841
|ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. No:13 Daire:29 BAKIRKÖY/İST
|202001202012
|0010
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|34.962,83
|23
|4160401320
|ALPAY İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SAKIZAĞACI MAH İSKELE CAD No:11 Daire:4 BAKIRKÖY/İST
|202001202012
|0010
|0010
|2024031466T4V0000175
|2024031414T5L0000081
|31.836,00
|0,00
|“Bakırköy Vergi dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’ un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”
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