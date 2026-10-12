BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|SÜRESİ
|MEVKİİ
|İHALE GÜNÜ VE SAATİ
|İŞİN TÜRÜ
|3.681.216,00 _TL
|110.436,48_TL
|24 AY
|Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1, Belediye Hizmet Binası, 5. Kat Levent Toplantı Odası
|04.11.2026 ÇARŞAMBA
SAAT: 11:00
|Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Depozito Yönetim Sistemi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Kayağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Depolanması ve Geri Dönüşüme Yönlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
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