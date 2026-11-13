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BEYOĞLU VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 13.11.2026
İLAN

BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BEYOĞLU VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik NoAd-Soyad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı BorcuCeza Tutarı
020***5374VEDAT AKDAŞSIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ10/2015-12/2015308030802021040766AsT00004642021031614Atl0001484 182.257,05
020***5374VEDAT AKDAŞSIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ12/2015-12/2015308030802021040766AsT00004642021031614Atl0001459 31.397,57
020***5374VEDAT AKDAŞSIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ01/2015-12/2015308030802021040766AsT00004642021031614Atl0001493 182.257,05
020***5374VEDAT AKDAŞSIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ09/2015-09/2015308030802021040766AsT00004642021031614Atl0001474 41.064,26
020***5374VEDAT AKDAŞSIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ08/2015-08/2015308030802021040766AsT00004642021031614Atl0001472 35.258,90
020***5374VEDAT AKDAŞSIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ07/2015-09/2015308030802021040766AsT00004642021031614Atl0001469 120.226,25
123***8867BİROL AYNURKEMALPAŞA MAH. LOJMAN SK. Kapı No:59 Daire No:8 Tel: SARAY TEKİRDAĞ01/2020-03/20203310862026101566AsV00000052026101514Atn000008897.940,880,00
125***1437AYTUN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİHÜRRİYET MAH. DR. CEMİL BENGÜ CAD. Kapı No:4 Daire No:13 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL01/2020-12/202010102022061566AsV00002372022061414Atn000007866.773,78
257***0541ERTUNÇ ÇİRİŞFULYA MAH. YEŞİLÇİMEN SK. POLAT TOWER RESIDENCE Kapı No:12 Daire No:369 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL11/2021-11/20210030032024040466AsX00000012024040414Atp000000549.454,71
309***6171ARZU KÖKSUDÜĞMECİLER MAH. AHMETDEDE SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL01/2020-12/202010102026021266AsZ00000092026021214Atr000017731.777,99
337***9487ABDULBASİT ERAYDINBEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. AKGÜN IŞ HANI Kapı No:37 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2020-12/202010102024082866AsZ00000022024082814Atr000002531.488,27
337***9487ABDULBASİT ERAYDINBEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. AKGÜN IŞ HANI Kapı No:37 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL11/2021-11/20210030032024082866AsZ00000022024082814Atr000004733.834,82
337***9487ABDULBASİT ERAYDINBEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. AKGÜN IŞ HANI Kapı No:37 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2021-12/2021451545152024082866AsZ00000022024082814Atr000000757.527,84
337***3206TASF.HAL.LUVA TAAHHÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİEMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. GÜNEY HANI Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2021-12/2021451045102023022866AsZ00004832023022414Atr000009538.096,64
354***5627FİGEN ERENELYOK08/2017-08/20171530802026102466AsZ00000032026102414Atr00000190,0032.212,45
354***627FİGEN ERENELYOK08/2017-08/201715152026102466AsZ00000032026102414Atr000001932.212,450,00
396***3942EMRULLAH GİRGİNKÜÇÜK PİYALE MAH. CAMCI ÇIKMAZI SK. LLOYD APARTMANI Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2020-12/202010102026100566AsZ00000022026100514Atr0000005736.650,650,00
396***3942EMRULLAH GİRGİNKÜÇÜK PİYALE MAH. CAMCI ÇIKMAZI SK. LLOYD APARTMANI Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2020-12/20201030802026100566AsZ00000022026100514Atr00000020,00368.325,33
463***5792HİLKATİ GROUP MATBAACILIK REKLAMCILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİMALTEPE MAH. YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. TOPKAPI TİCARET MERKEZI Kapı No:3 -5 Daire No:537 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL12/2020-12/202015152021042066Asb00006892021021714Att0001577105.811,18
729***4782REINHARD MAG.PICHLERYOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE01/2015-12/20151230802021041366Ash00010112021031614Atz0001499 75.809,00
734***3186ALEXANDER RESHETNIKOVKUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL01/2015-12/201500130802021101566Ash00005212021101114Atz0003244 48.487,16
734***3186ALEXANDER RESHETNIKOVKUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL01/2015-12/20150010012021101566Ash00005212021101114Atz000324448.487,16
734***3186ALEXANDER RESHETNIKOVKUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL01/2015-12/201500110842021101566Ash00005212021101114Atz000324443.589,96
734***3186ALEXANDER RESHETNIKOVKUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL01/2015-12/2015307430742021101566Ash00005232021101114Atz0003248 81.881,20
753***8494SAMET CAN SAVCISÜTLÜCE MAH. DAMAR SK. SÜTLÜCE EVLERİ APT B BLOK Kapı No:17/1B Daire No:9 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2020-12/202010102025081866Ash00000052025081814Atz000005531.088,32
772***9254SELİM SİVRİTEPEKAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2018-12/20181030802024072666Ash00000172024072614Atz0000173 36.568,62
772***9254SELİM SİVRİTEPEKAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL10/2018-12/20183330802024072666Ash00000172024072614Atz0000174 36.568,62
772***9254SELİM SİVRİTEPEKAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2018-12/201810102024072666Ash00000172024072614Atz000017336.568,62
780***5329DİLAVER SÖZBİRBARBAROS MAH. HÜRBAĞ ÇIKMAZI SK. NET Kapı No:4 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL01/2017-12/20171010842024081066Ash00000062024081014Atz000007531.493,02
780***5329DİLAVER SÖZBİRBARBAROS MAH. HÜRBAĞ ÇIKMAZI SK. NET Kapı No:4 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL01/2017-12/201710102024081066Ash00000062024081014Atz000007549.131,07
780***5329DİLAVER SÖZBİRBARBAROS MAH. HÜRBAĞ ÇIKMAZI SK. NET Kapı No:4 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL01/2017-12/20171030802024081066Ash00000062024081014Atz0000075 147.393,21
925***2924VİETNAMİST REKLAM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş.CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. GÜVEN İŞ HANI Kapı No:41 Daire No:66 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL01/2016-12/2016307430742021121466Asl00003192021121414Au30000453 80.129,45
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925***2924VİETNAMİST REKLAM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş.CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. GÜVEN İŞ HANI Kapı No:41 Daire No:66 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL08/2016-08/201615152021121466Asl00003192021121414Au3000046950.039,58
998***3826UKTAM ZHALIMOVFEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL09/2021-09/20210030032025071166Asl00000012025071114Au3000000786.656,92
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998***3826UKTAM ZHALIMOVFEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL08/2021-08/20210030032025071166Asl00000012025071114Au3000001181.432,37
998***3826UKTAM ZHALIMOVFEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL07/2021-07/20210030032025071166Asl00000012025071114Au3000000366.037,06
#ilangovtr Basın No: ILN02592685

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