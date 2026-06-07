BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN VARAKASI

Mahkememizin 06.05.2026 tarih 2023/1080 esas 2026/221 Karar sayılı ilamı "Hırsızlık" suçundan sanık Deniz ATHAN hakkında TCK'nun 141/1 md. 168/1 uyarınca sonuç olarak Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, müşteki Yuldosh ve Malokhat kızı, 15.09.1999 doğumlu müşteki YULDUZ ISMOILOVA tüm aramalara rağmen bulunamayan müştekiye işbu ilamıngazetede ilan edildiği tarihten başlamak üzere (7) yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi istinaf yasa yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.